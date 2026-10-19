Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagvormittag billiger

Die Autoneum-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 124,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'201 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,60 CHF nach. Bei 125,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 42 Stück.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2026 (103,80 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 16,69 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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