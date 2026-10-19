Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag im Minusbereich

Um 16:28 Uhr ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 123,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'210 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Autoneum-Aktie bis auf 122,60 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 125,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 667 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,33 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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