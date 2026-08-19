Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Autoneum-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 125,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'186 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,80 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Autoneum-Aktie mit einem Kursplus von 37,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 17,49 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,20 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,52 CHF je Autoneum-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,80 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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