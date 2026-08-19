Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 125,20 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 125,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'232 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 123,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,80 CHF. Zuletzt wechselten 1'707 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 27,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,09 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie
Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert
Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt
SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autoneum AG
|
19.08.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in Zürich: SPI in Grün (finanzen.ch)
|
31.07.26
|SPI-Wert Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autoneum-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwacher Handel: SPI gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Autoneum AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Autoneum am 19.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.