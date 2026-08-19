Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 125,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'232 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 123,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,80 CHF. Zuletzt wechselten 1'707 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 27,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,80 CHF. Dieser Wert wurde am 21.07.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,09 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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