Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 155,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'302 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,60 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 2'940 Stück.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 11,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 95,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 63,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,80 CHF aus.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2025 10,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

