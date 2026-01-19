Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’254 -1.2%  SPI 18’303 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’975 -1.3%  Euro 0.9277 -0.1%  EStoxx50 5’931 -1.6%  Gold 4’666 1.5%  Bitcoin 74’089 -1.0%  Dollar 0.7972 -0.6%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS an
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Siemens Energy-Aktie nach starkem Jahresstart und Rekordhoch unter Druck
DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Sind die Kursgewinne gerechtfertigt?
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Suche...
Plus500 Depot

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag schwächer

Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 155,20 CHF nach.

Autoneum
155.39 CHF -2.08%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 155,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'302 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,60 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 2'940 Stück.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 11,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 95,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 63,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 2,80 CHF aus.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2025 10,25 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie fester: Konzern tilgt letzte ausstehende Festzinsanleihe

Autoneum-Aktie leichter: Übernahme in China abgeschlossen

Autoneum-Aktie klar im Minus: Umsatz im ersten Halbjahr leicht gesunken