Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’481 -0.9%  SPI 17’141 -1.0%  Dow 45’985 -1.3%  DAX 23’154 -1.9%  Euro 0.9247 0.2%  EStoxx50 5’525 -2.1%  Gold 4’056 0.3%  Bitcoin 73’921 0.9%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 63.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171Rheinmetall345850
Top News
Hannover Rück-Analyse: Barclays Capital verleiht Hannover Rück-Aktie Underweight in jüngster Analyse
Barclays Capital: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Overweight
Investment-Tipp Swiss Re-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Analysten stufen Siemens Healthineers-Aktie weiterhin als Kauf ein - trotz unklarer Zukunft der Labordiagnostik
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Suche...
Plus500 Depot

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag auf rotem Terrain

Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Autoneum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 145,80 CHF abwärts.

Autoneum
145.57 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 145,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'138 Punkten liegt. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 145,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,80 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'586 Aktien.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 166,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 12,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,10 CHF am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 53,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,30 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 10.03.2027 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Minus: Umsatz im ersten Halbjahr leicht gesunken

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan