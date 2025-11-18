Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 145,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 17'138 Punkten liegt. Im Tief verlor die Autoneum-Aktie bis auf 145,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,80 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'586 Aktien.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 166,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 12,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,10 CHF am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 53,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,30 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 04.03.2026 gerechnet. Am 10.03.2027 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

