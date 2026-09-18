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18.09.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Abschlägen

Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 121,20 CHF.

Autoneum
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Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 121,20 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Autoneum-Aktie bis auf 121,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 281 Autoneum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit Abgaben von 14,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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