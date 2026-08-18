Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Verlusten

Die Autoneum-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 127,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten realisiert.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 26,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 22,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,52 CHF.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,80 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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