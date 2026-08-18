Autoneum Aktie News: Autoneum am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 126,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'156 Punkten steht. Bei 126,40 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 127,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 428 Autoneum-Aktien.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Gewinne von 36,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,88 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,80 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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