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18.06.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Vormittag ausgebremst

Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Autoneum. Das Papier von Autoneum gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 114,40 CHF abwärts.

Autoneum
114.04 CHF -0.46%
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Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 114,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'502 Punkten steht.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 106,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 7,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,50 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 29.07.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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