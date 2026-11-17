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17.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Autoneum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 123,80 CHF.
Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 123,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'277 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie sank bis auf 123,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,60 CHF. Zuletzt wechselten 855 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Bei 172,60 CHF markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,49 CHF belaufen.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,65 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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