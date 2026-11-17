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17.11.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verliert am Dienstagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 122,40 CHF.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 122,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'128 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 122,00 CHF. Bei 125,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'502 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 15,20 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,65 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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