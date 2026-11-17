Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 122,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'128 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Autoneum-Aktie bisher bei 122,00 CHF. Bei 125,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'502 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 15,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,65 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt