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17.11.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Autoneum gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 122,60 CHF.
Die Autoneum-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 122,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'211 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 122,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 1'238 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 28,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,65 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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