Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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17.09.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum zieht am Vormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 121,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 121,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'623 Punkten notiert. Bei 121,80 CHF erreichte die Autoneum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 34 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 29,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.
Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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