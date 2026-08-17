Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagvormittag stabil

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Autoneum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 128,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'298 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 128,20 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,60 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,60 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 106 Aktien.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,63 Prozent Plus fehlen der Autoneum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 23,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Autoneum Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

In der Autoneum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,80 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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