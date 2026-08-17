Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag tiefer

Das Papier von Autoneum gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 126,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'213 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 126,60 CHF. Mit einem Wert von 127,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'686 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 18,14 Prozent sinken.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,80 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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