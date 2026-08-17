Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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17.08.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Mittag gesucht
Die Aktie von Autoneum gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere um 12:28 Uhr 0,3 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'240 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 128,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'054 Autoneum-Aktien.
Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 19,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,80 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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