Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’297 0.2%  SPI 20’080 0.1%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’780 -0.5%  Euro 0.9244 -0.1%  EStoxx50 6’232 -0.8%  Gold 3’995 0.6%  Bitcoin 50’782 -1.5%  Dollar 0.8078 -0.1%  Öl 84.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wer prägt die Schweizer ETF- und ETP-Branche? Stimmen Sie jetzt für die 30 wichtigsten Köpfe ab.
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Washington stützt: Bank of America hebt den Daumen für Coinbase-Aktie
ATAI-Aktie: ARK-Verkäufe sorgen für Bewegung - Neuer Liebling im Energiesekto
NVIDIA-Aktie im Risiko-Radar: BIZ schlägt Alarm im KI-Sektor
Suche...
eToro entdecken

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.07.2026 09:29:01

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Vormittag schwächer

Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 108,20 CHF ab.

Autoneum
107.44 CHF -0.81%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 108,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 108,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 108,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,52 Prozent. Bei einem Wert von 106,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 2,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,47 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Autoneum am 29.07.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Autoneum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,56 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

Autoneum-Aktie dennoch schwächer: Profitabilität gesteigert und Dividende erhöht

Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?