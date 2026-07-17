Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Vormittag schwächer

Die Autoneum-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 108,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'067 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 108,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 108,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,52 Prozent. Bei einem Wert von 106,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 2,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,47 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Autoneum am 29.07.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Autoneum.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,56 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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