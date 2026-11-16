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16.11.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagvormittag freundlich
Die Aktie von Autoneum gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 128,60 CHF.
Das Papier von Autoneum legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 128,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 128,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25 Autoneum-Aktien.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 CHF aus.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Autoneum veröffentlicht werden. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,65 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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