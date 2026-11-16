Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 125,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'400 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Autoneum-Aktie bis auf 125,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 977 Stück.

Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 37,20 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 17,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2025 mit 3,20 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Autoneum ein EPS in Höhe von 10,65 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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