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16.11.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Autoneum gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 126,80 CHF ab.
Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 126,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Autoneum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,20 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 128,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 361 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 22,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,49 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Autoneum die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,65 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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