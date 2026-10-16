Autoneum Aktie News: Autoneum reagiert am Freitagvormittag positiv

Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 124,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'225 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 124,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 182 Stück.

Bei einem Wert von 172,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,19 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Autoneum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 10,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude