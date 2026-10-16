Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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16.10.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum gewinnt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Autoneum. Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 126,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,4 Prozent auf 126,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'259 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,60 CHF aus. Bei 122,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'499 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 21,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Autoneum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Autoneum 3,20 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Autoneum wird am 11.03.2027 gerechnet. Autoneum dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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