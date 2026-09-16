Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Nachmittag zu

Das Papier von Autoneum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 122,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'511 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 122,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 121,20 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'971 Aktien.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,76 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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