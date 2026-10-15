Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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15.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum steigt am Vormittag
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Autoneum konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 123,60 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Autoneum-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 123,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Autoneum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 123,60 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 127 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 16,02 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Autoneum möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,77 CHF je Autoneum-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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