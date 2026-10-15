Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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15.10.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 121,40 CHF.
Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 121,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Autoneum-Aktie bei 120,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 123,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'416 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 29,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 103,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 14,50 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,52 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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