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15.10.2026 12:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Donnerstagmittag im Minusbereich

Autoneum Aktie News: Autoneum am Donnerstagmittag im Minusbereich

Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 122,00 CHF.

Autoneum
121.53 CHF -0.83%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 122,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'026 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Autoneum-Aktie bis auf 122,00 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,20 CHF. Zuletzt wechselten 540 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,60 CHF) erklomm das Papier am 05.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,48 Prozent. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 14,92 Prozent Luft nach unten.

Autoneum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,20 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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