Autoneum Aktie News: Autoneum kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Die Autoneum-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 121,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten tendiert. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,00 CHF an. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 120,40 CHF. Bei 120,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 20 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,64 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,21 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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