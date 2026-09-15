Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’716 -1.2%  SPI 19’322 -1.1%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’265 -0.7%  Euro 0.9428 -0.1%  EStoxx50 6’219 -0.7%  Gold 4’266 -0.8%  Bitcoin 62’774 -1.9%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 107.8 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie freundlich: Ist eine 3-Billionen-Dollar-Bewertung realistisch?
SMG-Aktie sackt ab: Mobiliar senkt Beteiligung - TX Group erhöht Anteil
S&P 500 vor Belastungsprobe: Trumps Politik und hohe Bewertung nähren Korrekturängste
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
ETF Sparplan

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Autoneum Aktie News: Autoneum kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Autoneum zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Autoneum-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 121,00 CHF.

Autoneum
119.86 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 121,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten tendiert. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,00 CHF an. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 120,40 CHF. Bei 120,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 20 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,64 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,21 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Autoneum-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,52 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Autoneum-Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Autoneum AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
14.09.26 Logo WHS Nasdaq stürzt 500 Punkte ab – dann kommt das Long-Signal!
14.09.26 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’624.45 16.14 SX7BOU
Short 14’747.47 13.99 S3BCYU
Short 15’312.94 8.86 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’715.68 15.09.2026 10:36:32
Long 13’328.58 19.27 SXBKNU
Long 13’057.33 13.99 SU3B7U
Long 12’473.99 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS Aktie News: UBS am Mittag tiefer
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag auf rotem Terrain
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.