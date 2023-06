Autoneum Aktie News: Anleger schicken Autoneum am Donnerstagnachmittag ins Minus

Um 04:28 Uhr fiel die Autoneum-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 148,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'911 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Autoneum-Aktie bis auf 146,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,20 CHF. Bisher wurden heute 4'301 Autoneum-Aktien gehandelt.

Bei 157,60 CHF markierte der Titel am 13.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 6,06 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 78,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 47,51 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch