Autoneum Aktie News: Autoneum am Freitagnachmittag gefragt

Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 149,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'358 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 149,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'092 Autoneum-Aktien.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 149,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 0,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 98,80 CHF. Mit Abgaben von 33,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,92 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,05 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch