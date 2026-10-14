Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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14.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum verteidigt Stellung am Vormittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 124,60 CHF.
Die Autoneum-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 124,60 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'767 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Autoneum-Aktie bei 126,00 CHF. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,40 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,00 CHF. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 297 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Gewinne von 38,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,80 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 16,69 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 3,20 CHF an Autoneum-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,52 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2026 10,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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