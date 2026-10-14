Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Das Papier von Autoneum legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 125,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'913 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Autoneum-Aktie sogar auf 126,80 CHF. Bei 125,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 901 Autoneum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 37,42 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.07.2026 auf bis zu 103,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 17,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Autoneum-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,52 CHF belaufen.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2026 10,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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