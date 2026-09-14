Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Vormittag ausgebremst

Der Autoneum-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 122,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,60 CHF nach. Bei 123,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 109 Autoneum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 172,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 28,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 15,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,52 CHF ausgeschüttet werden.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,76 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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