Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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14.09.2026 16:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Autoneum gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Autoneum-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 121,80 CHF nach.
Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 121,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 123,60 CHF. Bisher wurden heute 757 Autoneum-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,76 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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