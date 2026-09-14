Autoneum Aktie News: Autoneum am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 121,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 121,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 123,60 CHF. Bisher wurden heute 757 Autoneum-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 103,80 CHF fiel das Papier am 21.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Autoneum-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,76 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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