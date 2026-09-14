Autoneum Aktie News: Autoneum büsst am Mittag ein

Die Autoneum-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 122,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'624 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Autoneum-Aktie bis auf 121,40 CHF. Bei 123,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 530 Autoneum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,48 Prozent hinzugewinnen. Am 21.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,80 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 14,92 Prozent würde die Autoneum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,76 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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