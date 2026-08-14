Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 127,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Autoneum-Aktie bei 127,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,20 CHF. Zuletzt wechselten 2 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 35,69 Prozent Luft nach oben. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,40 Prozent könnte die Autoneum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Autoneum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Experten taxieren den Autoneum-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,80 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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