Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Mittag fester

Das Papier von Autoneum konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 146,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'668 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 146,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'146 Autoneum-Aktien.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,60 CHF an. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 7,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 78,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Autoneum-Aktie derzeit noch 46,65 Prozent Luft nach unten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch