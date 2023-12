Autoneum Aktie News: Anleger greifen bei Autoneum am Mittwochmittag zu

Die Autoneum-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 127,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'621 Punkten liegt. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,60 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 285 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 148,57 CHF an. Mit einem Zuwachs von 16,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,59 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.ch