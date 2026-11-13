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13.11.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Autoneum gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Autoneum legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 127,40 CHF.

Autoneum
128.04 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 127,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'211 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 127,80 CHF. Bei 127,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 29 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,65 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

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Short 16’022.65 13.90 S4QBAU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Autoneum am 13.11.2026

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