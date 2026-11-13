Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Autoneum-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 127,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'211 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Autoneum-Aktie bisher bei 127,80 CHF. Bei 127,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Autoneum-Aktien beläuft sich auf 29 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Autoneum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Autoneum-Aktie 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF. Im Vorjahr hatte Autoneum 3,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,65 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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