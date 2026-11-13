Autoneum Aktie News: Autoneum präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Autoneum zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 128,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'236 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Autoneum-Aktie bei 130,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,80 CHF. Zuletzt wechselten 5'521 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Autoneum-Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 103,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 23,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Autoneum-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,65 CHF je Autoneum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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