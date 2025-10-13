Autoneum Aktie News: Autoneum legt am Nachmittag zu

Das Papier von Autoneum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 154,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'188 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Autoneum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,60 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 152,80 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'230 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 166,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 8,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,10 CHF am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 38,25 Prozent sinken.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2024 mit 2,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2025 10,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Minus: Umsatz im ersten Halbjahr leicht gesunken

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan