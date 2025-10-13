Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’460 -0.2%  SPI 17’185 -0.2%  Dow 45’900 0.9%  DAX 24’354 0.5%  Euro 0.9315 0.1%  EStoxx50 5’557 0.5%  Gold 4’100 2.0%  Bitcoin 92’450 0.0%  Dollar 0.8055 0.5%  Öl 63.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum legt am Nachmittag zu

Autoneum Aktie News: Autoneum legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Autoneum gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Autoneum-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Autoneum
156.48 CHF -4.43%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Autoneum konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 154,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 17'188 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Autoneum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 157,60 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 152,80 CHF. Von der Autoneum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'230 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 166,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 8,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,10 CHF am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Autoneum-Aktie 38,25 Prozent sinken.

Nachdem Autoneum seine Aktionäre 2024 mit 2,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Autoneum im Jahr 2025 10,30 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie klar im Minus: Umsatz im ersten Halbjahr leicht gesunken

Ulrike Reich übernimmt Leitung der Unternehmenskommunikation bei Autoneum - Aktie im Minus

Autoneum-Aktie steigt: Autoneum übernimmt chinesischen Zulieferer Chengdu FAW-Sihuan

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten