Autoneum Aktie News: Autoneum verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Autoneum-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 125,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. Die Autoneum-Aktie sank bis auf 125,20 CHF. Mit einem Wert von 126,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 31 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2026 auf bis zu 172,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 37,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2026 Kursverluste bis auf 103,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 17,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Autoneum-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 CHF ausgeschüttet werden.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2028 wird Autoneum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Autoneum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,92 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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