Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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13.08.2026 12:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Autoneum gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Autoneum-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 126,80 CHF.
Das Papier von Autoneum konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 126,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 127,00 CHF markierte die Autoneum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 126,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 549 Autoneum-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Autoneum-Aktie. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 CHF.
Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 11,92 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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