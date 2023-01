Autoneum Aktie News: Autoneum zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Autoneum-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 124,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'484 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Autoneum-Aktie bis auf 124,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'646 Autoneum-Aktien.

Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 20.01.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch