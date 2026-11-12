Autoneum Aktie News: Autoneum am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Autoneum-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 125,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'274 Punkten notiert. Der Kurs der Autoneum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'079 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 172,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 37,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,80 CHF am 21.07.2026. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 20,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,52 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Autoneum einen Gewinn von 10,78 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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