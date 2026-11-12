Autoneum Aktie News: Autoneum wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 126,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten realisiert. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,00 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,40 CHF. Zuletzt wechselten 3'977 Autoneum-Aktien den Besitzer.

Bei 172,60 CHF erreichte der Titel am 05.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Autoneum-Aktie 36,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 18,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,52 CHF. Im Vorjahr erhielten Autoneum-Aktionäre 3,20 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Autoneum am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Autoneum-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Autoneum-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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