Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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12.10.2026 09:29:00
Autoneum Aktie News: Autoneum steigt am Vormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Autoneum. Zuletzt ging es für das Autoneum-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 124,60 CHF.
Das Papier von Autoneum konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 124,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'634 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,20 CHF an. Bei 125,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 75 Autoneum-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 172,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Autoneum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,20 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,52 CHF belaufen.
Autoneum wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,77 CHF je Autoneum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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