Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’814 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9369 0.1%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’424 1.3%  Bitcoin 51’554 0.0%  Dollar 0.8124 0.2%  Öl 88.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
TKMS-Aktie springt hoch: Prognose erhöht - deutlich stärkeres Wachstum erwartet
Suche...

Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 09:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Autoneum gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Autoneum-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 125,20 CHF.

Autoneum
123.91 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 125,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'466 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Autoneum-Aktie bis auf 125,20 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 125,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 37,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 20,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,92 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Autoneum-Aktie

Autoneum-Aktie mit Kurssprung: Operative Marge trotz Umsatzrückgang gesteigert

Autoneum baut zwei neue Werke in China für Chery-Aufträge - Aktie gewinnt

SPI-Papier Autoneum-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Autoneum Anlegern eine Freude

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Autoneum AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten