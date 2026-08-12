Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 125,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'466 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Autoneum-Aktie bis auf 125,20 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 125,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Der aktuelle Kurs der Autoneum-Aktie ist somit 37,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2026 bei 103,80 CHF. Derzeit notiert die Autoneum-Aktie damit 20,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 CHF, nach 3,20 CHF im Jahr 2025.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Autoneum rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,92 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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