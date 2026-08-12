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12.08.2026 16:29:00

Autoneum Aktie News: Autoneum verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Autoneum Aktie News: Autoneum verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Autoneum. Die Autoneum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 125,00 CHF abwärts.

Autoneum
123.91 CHF -0.21%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Autoneum-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 125,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'386 Punkten steht. Die Autoneum-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 125,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 328 Autoneum-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,60 CHF. Gewinne von 38,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Autoneum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,49 CHF.

Die Autoneum-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Autoneum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Autoneum-Aktie in Höhe von 11,92 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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