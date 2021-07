Autoneum-Aktie aktuell: Autoneum im Minusbereich

Das Papier von Autoneum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1.5 Prozent auf 160.70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'469 Punkten steht. In der Spitze fiel die Autoneum-Aktie bis auf 160.50 CHF. Bei 163.80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Autoneum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'108 Aktien.

Von Analysten wird erwartet, dass Autoneum im Jahr 2022 11.90 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Autoneum Holding AG entwickelt und fertigt als Partner und Zulieferer der Automobilhersteller Systeme für akustischen Komfort und Wärmeschutz in Motorfahrzeugen. Die Geschäftsaktivitäten der Unternehmensgruppe sind in die geographische Regionen: Business Group Europe, Business Group North America, Business Group Asien und Business Group SAMEA (Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika) gegliedert. Autoneum entwickelt und produziert für viele bedeutende Automobilhersteller weltweit Komponenten, Module und Gesamtsysteme für den Innen- und Motorraum sowie Hitzeschilder und Unterbodenverkleidungen. Der Konzern ist international in über 25 Ländern mit mehr als 50 Produktionsstandorten und Niederlassungen, Entwicklungs- und Akustikzentren präsent. Das Unternehmen wurde am 12.5.2011 nach der Ausgliederung der Division Automotive aus dem Rieter Konzern gegründet.

Redaktion finanzen.net